Lisa: "Ma belle-soeur allaite mon bébé mais des gens trouvent ça dégoutant" (vidéo)

Lorsque les réserves de lait de Lisa ont commencé à diminuer, sa belle-sœur, Janelle, est intervenue pour l'aider à nourrir son fils. La femme de 33 ans, originaire de Seekonk, dans le Massachusetts, avait d'abord une certaine appréhension, mais elle a fait confiance à Janelle, mère de 4 enfants, pour le faire. "Lorsqu'elle lui a donné le sein, il était très heureux", explique Lisa, mère de 3 enfants, à Truly.



Les deux femmes ont épousé des frères jumeaux et vivent dans la même rue. Jay est le mari de Lisa et Josh est celui de Janelle, 31 ans."Ce n'était même pas une question, c'était la première chose que je voulais faire pour l'aider", précise la belle-soeur de Lisa. "J'adore allaiter", confie-t-elle.



Les deux femmes ont ensuite décidé de poster une vidéo à ce sujet sur TikTok, afin de remettre en question certains tabous autour de l'allaitement. Elles ont reçu beaucoup d'amour et de positivité pour cette vidéo, mais elles ont également reçu des commentaires de jugement.



Les gens ont dit que c'était "mal", "bizarre", "dégoutant" ou que Lisa devait être jalouse. Mais Lisa et Janelle pensent que cela les a rapprochées et veulent continuer à normaliser les tabous autour de l'allaitement. "Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est ma belle-sœur, c'est mon bébé et il est nourri, il est heureux et il est en bonne santé, alors la façon dont il reçoit ces nutriments ne devrait pas avoir d'importance", ajoute Lisa qui compte bien continuer à confier cette tâche à Janelle.



Le compagnon de Lisa trouve cette idée géniale. "J'adore ça, je pense que c'est cool, c'est naturel", dit Jay.