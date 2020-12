Lockdown party interrompue à Laeken: des stars de télé-réalité françaises seraient impliquées (vidéos)

Sur les réseaux sociaux, une candidate de télé-réalité française semble avouer sa présence lors d'une lockdown party à Laeken.

Nous vous parlions ce week-end d'une lockdown party interrompue par la police à Laeken. Vers 2h00 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, la police était intervenue dans un entrepôt proche de la station de métro Pannenhuis.

Au moins une centaine de personnes étaient présentes sur place. Une partie des fêtards a fui à l'arrivée des forces de l'ordre. 60 personnes ont été identifiées, et ont écopé d'amendes de 250€. Chicha, alcool, et capsules de protoxyde d'azote étaient de la partie.

Une fête surprise pour un candidat de télé-réalité

La police savait qu'une partie des fêtards venait de France. Mais il semblerait que cette fête ait été organisée pour l'anniversaire surprise de Jaja, candidat de télé-réalité révélé dans Secret Story. C'est ce qu'il ressort d'une vidéo postée par son amie Léana, également candidate de télé-réalité, aperçue notamment dans les Anges.

Celle-ci explique qu'elle avait fait 2h de route pour assister à l'anniversaire surprise de Jaja. "C'était l'anniversaire surprise de Jaja, c'est pour ça que je suis venue sur Bruxelles", explique-t-elle. "Sinon, je viens presque jamais, même si j'adore cette ville. Je suis venue pour Jaja, même s'il n'était pas au courant, puisque c'est un anniversaire surprise."

La jeune femme est accompagnée de trois autres personnes. "On arrive là-bas, et son meilleur ami nous appelle pour nous dire que c'est mort. Il y a un fourgon de police, amendes de 250€, et plus de soirée. Ça rigole pas. La soirée est annulée."

Des rires et des applaudissements

Visiblement, aucune des personnes présentes dans la voiture ne semble se rendre compte de la situation. Leana explique l'annulation de la lockdown party ouvertement, entre rire et applaudissements. Plus tard dans sa story, elle partage un article qui parle de cette intervention de police à Laeken avec la légende "Comment on a couru", faisant référence aux nombreux fêtards qui ont fui la police.

La soirée s'est terminée dans une aire d'autoroute, où Leana s'est plainte de ne pas pouvoir acheter d'alcool dans le magasin de nuit.

Jaja, principal concerné malgré lui, n'a pas réagi à cette information, et a choisi de faire profil bas. Sur Instagram, il a posté une photo de lui, seul devant son gâteau d'anniversaire, en racontant qu'il avait fêté cela en famille.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.