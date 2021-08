Louane se laisse aller au romantisme: elle partage un souvenir idyllique de ses vacances avec Florian Rossi (photo)

Il y a encore quelques mois, la chanteuse Louane restait très discrète sur sa relation amoureuse. Aujourd'hui en couple avec Florian Rossi, elle partage de plus en plus régulièrement des photos de son couple, pour le plus grand bonheur de ses fans!

Vacances à Marseille

Adepte du second degré et de l'auto dérision, Louane partage rarement des clichés aussi romantiques que celui qu'elle a posté ce 21 août! Face à un coucher de soleil radieux, le couple prend la pose en se regardant amoureusement sur une place de Marseille. Les éloges de ses fans n'ont pas tardé à pleuvoir!

Louane est en couple avec Florian Rossi depuis 2018, rencontré lors de ses tournées. En mars 2020, le couple a donné naissance à une fille prénommée Esmée. Si la chanteuse partage aujourd'hui avec plaisir des images de son couple, elle ne compte pas diffuser au public le visage de son enfant.