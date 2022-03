Luis a déjà dépensé 85.000 dollars pour ressembler à un elfe: il ne compte pas s'arrêter là (vidéo)

Luis Padron, un homme originaire de Buenos Aires, ressemble étrangement à un elfe. L'Argentin a dépensé 85 000 dollars en opérations de chirurgie esthétique pour changer son visage. Son but est de ressembler à une créature fantastique. "Je décrirais mon look comme un mélange de différents personnages de fiction", dit-il à Truly. Passionné par les lentilles de contact, il en possède environ 500 et chaque paire lui a coûté 100 dollars.



Après une pause dans la chirurgie, Luis est maintenant prêt pour sa plus grande intervention. Pour la somme faramineuse de 15.000 dollars, il veut se faire implanter un masque en silicone sous la peau pour modifier l'angle de sa mâchoire.