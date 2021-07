Malin: il crée une plateforme rotative dans sa cour pour faire des demi-tours sans effort (vidéo)

Vous avez des difficultés à faire demi-tour en voiture ? La plateforme tournante présentée dans la vidéo ci-dessous a de quoi vous faire saliver. Plus la peine de vous évertuer à tourner votre volant dans tous les sens en vous tordant le cou, vous appuyez sur un bouton, et le tour est joué !

"On creuse un trou, on y dépose l'unité complète et vous pouvez commencer à tourner", explique le constructeur sur son site internet. "Fabriquée en acier, chaque unité peut faire tourner jusqu’à 15 tonnes", précise-t-il. Pratique... mais onéreux : les prix débutent à 8.000 euros.