Son pseudonyme, c’est Jaëraymie. Il est street-artiste, il vit à Paris et il s’est récemment fait connaître pour ses œuvres engagées. A quelques jours de la présidentielle en France, dans une série appelée Distorsions, Jaëraymie caricature les candidats à cette élection – ou autres politiques français connus - en leur attribuant des idées ou des pensées qui ne sont pas du tout les leurs… Et devient ainsi roi en l’art du détournement.

"L’idée du projet, c’est de peindre des personnes, des personnalités politiques qui stigmatisent des groupes", a expliqué l’artiste au Parisien ce 5 avril. "En période d’élection, les candidats vont avoir tendance à lisser leurs propos. C’était un moyen d’amener peut-être des gens à s’emparer du débat, à réfléchir, à remettre en perspective quelles sont les propositions."

Parmi ses œuvres, on peut, par exemple, voir la candidate d’extrême droite Marine Lepen habillée d’un voile, symbole de l’Islam. On peut également voir Valérie Pécresse entourée de bras féminins exposée dans le Marais (quartier gay de la capitale), alors que les positions anti-mariage homosexuel de la candidate de droite sont bien connus en France. "Et si Valérie Pécresse était militante LGBTQ+?", légende d'ailleurs ironiquement l'auteur.

On peut également voir Emmanuel Macron ou encore Eric Zemmour mais on vous laisse surtout aller faire un tour vous-même sur la page Instagram de Jaëraymie.