Melania Trump refuse de se lever en pleine cérémonie, le président tente de la forcer: la scène embarrassante filmée (vidéo)

Donald Trump et Melania Trump ne sont pas toujours sur la même longueur d'ondes lors de leurs évènements publics. L'épouse du président ne se laisse jamais faire par son mari. Elle l'a encore prouvé au monde ce samedi 4 juillet. Melania a refusé de se lever durant les festivités de la fête nationale américaine qui avaient lieu à la Maison Blanche.



Celle qui a dit "oui" à Donald Trump serait souvent en désaccord avec lui. Kate Bennett, la correspondante à la Maison Blanche de la chaîne CNN, a immortalisé une nouvelle scène qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux depuis sa publication le 5 juillet. Sur les images, on voit le président debout à côté de sa femme qui elle est assise. Il se tourne vers elle et lui dit quelque chose avant de lui mettre une pression sur l'épaule afin qu'elle se lève. Mais la mère de Barron, visiblement agacée par la requête de son mari, reste assise et refuse en faisant signe de la tête.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.