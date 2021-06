Le gros fou rire de Mercotte et Cyril Lignac qui parodient "Retour vers le futur": "J'ai mis mes doigts dans la prise" (vidéo)

Le bourreau des coeurs de la pâtisserie française Cyril Lignac et l'attachante Mercotte de l’émission à succès "Le Meilleur pâtissier" se sont affichés sur les réseaux sociaux en parodiant la saga célèbre des films "Retour vers le futur". Très souriants, les deux compères ont endossé les célèbres rôles de Michael J. Fox et de Christopher Lloyd. Mercotte était pour l'occasion vêtue d'une combinaison blanche et avait ses cheveux ébouriffés, rappelant la coiffure et l'accoutrement de Doc, alors que Cyril avait vêtu le célèbre gilet rouge, très en vogue dans les années 80' de Marty McFly.

Dans une vidéo partagée sur Instagram, Cyril Lignac s'enquiert auprès de son amie assise dans la Deloréanne, la fameuse voiture capable de voyager dans le temps, pouffant de rire: "Mais ma Mercotte, qu'est ce que tu fais?"

"C'est retour vers le Futur. J'ai mis mes doigts dans la prise Cyril", lui répond Mercotte réprimandant difficilement, elle-même, un sacré fou rire.