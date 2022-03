Michel Drucker: cette amitié étonnante avec une jeune star belge

L'animateur de Vivement Dimanche a des affinités inattendues avec l’un de nos compatriotes célèbres.

Michel Drucker a compté de nombreuses célébrités parmi ses amis, tout au long de son impressionnante carrière : Johnny Hallyday, bien sûr, mais aussi Claude François, Georges Moustaki, Céline Dion… À cette longue liste, l’animateur de 79 ans peut ajouter un artiste belge nettement plus jeune que les noms évoqués ci-dessus.

On a correspondu par Skype

Roméo Elvis, le rappeur de 29 ans, et frère d'Angèle, fait en effet partie des proches du pape du PAF. "La charmante Angèle vient me voir un jour et elle me dit 'Ohlala, vous avez un fan qui est mon frère, c'est Roméo Elvis', je lui dis : 'Mais il a 24 ans je pourrais être son grand-père'. Elle me dit 'Bah oui mais il vous kiffe'. Alors on se kiffe, j'ai appris à kiffer, on se croise souvent, on a correspondu par Skype interposé et je suis sidéré de voir que les rappeurs viennent vers moi", a confié Michel Drucker dans En aparté, sur Canal+.