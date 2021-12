Mike et Gladys sont amis depuis 20 ans grâce à... un faux numéro

Appeler un mauvais numéro a bien fonctionné pour ces deux-là. Il y a plus de 20 ans, Gladys, une Américaine, essayait de contacter sa sœur dans le Maryland lorsqu'elle a composé un mauvais numéro de téléphone. Au lieu de cela, elle a entendu la voix d'un homme répondre au téléphone.



Il s'agissait de Mike, un habitant de Rhode Island aujourd'hui âgé de 46 ans. Au début, elle lui a dit: "Je suis vraiment désolée, mon enfant !" et puis elle raccroche très vite", a déclaré Mike à TODAY.

Gladys, maintenant âgé de 80 ans, a ensuite accidentellement appelé Mike plusieurs fois avant qu'ils n'entament finalement une conversation. "Finalement, j'ai entamé une discussion et j'ai dit : "Attendez attendez attendez, avant de partir, qui êtes-vous, d'où venez-vous, qu'essayez-vous de faire ?"" a raconté Mike. "Et nous avons commencé à parler".



Au début, Mike a pensé que les appels répétés étaient accidentels. Mais la mère de 10 enfants a continué à appeler au cours des semaines suivantes et a finalement révélé que son fils était décédé. Il m'a dit : "Je suis vraiment désolé", et il m'a parlé très gentiment, et je lui ai parlé très gentiment", a expliqué Gladys, révélant qu'"après cela, j'ai eu son numéro de téléphone, je l'ai mis sur papier et je l'ai toujours appelé."



La mère de famille se sentait seule et appréciait la compagnie qu'elle ressentait en parlant à Mike. "À cette époque, j'étais abattue, et il a senti ma sympathie et tout le reste et m'a remontée le moral", a-t-elle déclaré.



C'est ainsi qu'est née une amitié de plus de 20 ans entre l'homme et la femme. Ils se sont appelés toutes les quelques semaines et se sont enfin rencontrés pour la première fois à l'occasion de Thanksgiving, alors que Mike est en vacances en Floride avec sa femme et ses trois enfants.



Il a décrit ce moment sur Facebook: "Je ne lui ai pas dit que je venais et sa fille m'a fait passer la porte. J'ai annoncé : "Je suis Mike, de Rhode Island" et les premiers mots qui sont sortis de sa bouche étaient: "Je suis béni"".



"Oh, c'était un jour tellement génial, c'était le Thanksgiving le plus heureux qui soit, ça a fait ma journée", s'est exclamé Gladys. "J'aimerais que plus de gens puissent être comme ça, vous savez ? Ce serait tellement bien, le monde serait meilleur aussi, les gens seraient meilleurs."