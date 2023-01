Miley Cyrus, l’ancienne star Disney, répond à Bruno Mars en chanson: "Je peux m’acheter des fleurs moi-même"

Le 13 janvier 2023, Miley Cyrus a sorti son nouveau single "Flowers". Cette chanson n’est pas sans rappelée le titre "When I Was your man" de Bruno Mars. Pourtant sortie en 2012, l’ancienne star Disney répond 9 ans plus tard au chanteur. Découvrez pourquoi…

La chanson fait un carton sur les réseaux sociaux: Miley Cyrus, ancienne star de l’écurie Disney, connue pour son rôle d’Hannah Montana, a frappé fort. La star âgée de maintenant 30 ans, a toujours fait de ses sorties de single ou d'album un événement - comme l'énorme coup de comm' avec nouveau look et poses suggestives pour le clip de Wrecking Ball. La star avait à l’époque coupé tous ses cheveux.

Aujourd’hui assagie, Miley Cyrus signe son grand retour. Amatrice de buzz, son clip fait lui aussi le tour d’internet, mais pour d’autres raisons…

Elle répond à Bruno Mars

En 2012, Bruno Mars sortait "When I was your man". Cette chanson était le titre fétiche de Miley Cyrus et l'acteur d'Hunger Games, Liam Hemsworth, dont elle vient de se séparer, et donc la rupture douloureuse est le thème principal du nouvel album de Miley Cyrus, dont la sortie est prévu le 10 mars prochain. L’ancien couple était connu pour ses nombreux hauts et bas. Ils se sont d’ailleurs séparés et remis ensemble à de nombreuses reprises. Ils se sont même mariés en décembre 2018, pour finalement divorcer deux ans plus tard… Les raisons ont toujours été floues. La conclusion finale de leur relation donc.

"Je peux m’acheter des fleurs moi-même", dit-elle dans son nouveau morceau, quand Bruno Mars chante "J’aurais dû t’acheter plus de fleurs". Ou encore, "J’aurais dû t’amener à toutes les soirées parce que tu aimais tellement danser", la star Disney répond "Je peux m’amener moi-même en soirée". Le nouveau titre Flowers de la starlette est clairement une réponse à Bruno Mars. Et les internautes se sont bien amusés à compiler chaque réponse de Miley Cyrus à Bruno Mars.

Une ode à la liberté

Le clip de Flowers a d’ailleurs un goût de revanche. On y voit Miley Cyrus, marcher avec une longue robe et puis se dévêtir. Elle finit le clip dans une villa où elle danse, de façon très libérée. Une manière de dire qu’elle est plus heureuse que jamais, célibataire.

D’autant plus que comme les internautes le soulignent, Liam Hemswort avait parfois honte de sa compagne, qui faisait énormément le buzz à l’époque de leur relation. De son côté, Bruno Mars valide la chanson de Miley Cyrus, qui risque de relancer l’engouement autour de "When I was your man".