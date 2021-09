Moment MAGIQUE: l'incroyable rencontre entre Ben et un PHOQUE (vidéo)

Ben Burville est connu pour ses vidéos au fond de l'océan. Le plongeur nage avec des phoques depuis plusieurs années. Le médecin a partagé des images de sa dernière rencontre. "Les phoques sont beaucoup plus intelligents que les gens ne le pensent. Ce sont des animaux sociaux et ils sont incroyablement curieux. Ils peuvent saisir avec leurs nageoires, qui sont comme une main humaine", a dit le plongeur.



Il a expliqué que ce sont des animaux très doux. "Ils sont naturellement curieux et je pense que parfois, ils s'approchent et inspectent un plongeur afin d'affirmer leur place dans la hiérarchie des phoques. C'est une façon de dire 'je suis audacieux'. Ils aiment jouer, avec les plongeurs et entre eux."



Ben plonge régulièrement au large de la côte du Northumberland, dans le nord de l'Angleterre.



Cela fait des années que Ben Burville filme ses plongées régulières au fond de l'eau. Ses vidéos sont vues par des milliers de personnes et partagées par les médias.



Ses images ont incité la Marine Management Organisation, basée à Newcastle, à lui demander de mener une étude de cinq ans sur les dauphins à bec blanc au large de la côte nord-est. "Nous devons protéger notre patrimoine marin, car si nous ne le faisons pas, il ne sera plus là pour les générations futures."