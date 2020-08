Moment MAGIQUE pour cette joueuse de harpe: une biche la rejoint pour mieux l'écouter (vidéo)

Naomi est canadienne et joue de la harpe depuis quelques mois seulement mais son talent laisse déjà sans voix. Sur sa chaîne YouTube, elle partage des reprises de chansons célèbres jouées sur son instrument préféré.



Il y a deux semaines, Naomi s'est filmée à l'orée d'un bois. Alors qu'elle joue les notes du titre "The Sound of Silence", de Simon & Garfunkel, une biche fait son apparition derrière elle. La musicienne de 26 ans ne remarque pas la présence de l'animal, qui semble très attiré par cette musique. La biche s'approche, timidement, et après avoir observé Naomi pendant plusieurs minutes, s'enfuit dans le bois.

Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille se retourne en sursautant, surprise par un mouvement dans son dos! Heureusement, Naomi a tout filmé et partage ce moment magique sur sa chaîne. "Une biche a transformé ma session de harpe en film Disney", écrit-elle avec humour.

Grâce à l'apparition de cette biche, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, et les talents de Naomi sont applaudis, avec ou sans biche à l'arrière!