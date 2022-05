Moment mignon: dans un refuge en Roumanie, une chienne a adopté un faon et l'allaite (vidéo)

En Roumanie, une maman chienne a adopté un petit faon. Sur les images, on la voit allaiter le faon et ses 6 chiots. Le petit cerf a été trouvé par un habitant dans un parc de la ville. Il a ensuite été pris en charge par un refuge local. Et de suite, le faon a été adopté par les chiots, mais aussi par la maman. Une relation spéciale s'est directement nouée entre eux, comme une famille.

"C'est quelque chose d'inhabituel, et c'est en train d'arriver, un faon qui tète un chien, une mère « héroïne » qui a déjà 6 petits. Toutes les 2-3 heures, elle le cherche dans le jardin", explique, émue, Catalin Zota, administratrice du refuge.

Le refuge va tout faire pour le relâcher dans la nature, dès que son état se sera stabilisé et qu'il aura grandi. Les spécialistes recommandent d'ailleurs de prévenir les autorités compétentes si vous trouvez un animal trop petit pour se nourrir et prendre soin de lui.