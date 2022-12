Raz-de-marée d’indignation sur les réseaux sociaux face au comportement du gardien argentin

On ne peut pas dire que le gardien argentin ait fait bonne impression après la finale de ce Mondial 2022. En effet, suite à la victoire argentine, deux polémiques courent déjà après Emiliano Martinez en quelques heures: la première concerne le geste obscène qu’il a effectué en recevant le trophée du meilleur gardien du tournoi – qu’il a placé au niveau de son sexe en mimant un acte de pénétration et en faisant une grimace – et la deuxième concerne Kylian Mbappé pour qui il a demandé "une minute de silence" dans le vestiaire alors qu’il faisait la fête avec son équipe.





Ces deux interventions sont loin d’avoir fait rire tout le monde et, depuis, de très nombreuses réactions ont été vues sur les réseaux sociaux. "Gros beauf", "détestable", "débile", les supporters n'y vont pas de main morte...