Natalie découvre que son mari la trompe avec la nounou grâce à une photo prise à Disney

Natalie, une utilisatrice de Tik Tok, a révélé comment une photo souvenir d'une attraction à Disney lui a fait prendre conscience que son mari avec une liaison avec la nounou de leurs enfants. Cette mère de 2 enfants a partagé sur le réseau social la photo en question… prise pendant des vacances en famille en Floride. "Nous sommes allés à Disneyland à Orlando et avons pris la nounou avec nous pour aider avec les enfants... pas le mari", a-t-elle écrit en légende pour accompagner la vidéo qui a été vue plus de 1,4 millions de fois.

"Je parcourais de vieilles photos et j'en ai trouvé plus d'une où ils étaient un peu trop proches...", explique-t-elle. Sur la photo, on y voit Natalie et sa fille assises au premier rang de l’attraction. Juste derrière elles, son ancien mari et leur nounou avec sa tête appuyée sur son épaule et son bras passé dans le sien. Natalie ne se doutait de rien…

Cette dernière a ensuite révélé que son ex-mari et la nounou se sont enfuis ensemble et ont eu un enfant. "Il me disait que je n'avais pas à m'inquiéter", a-t-elle avoué. "Je me demande quel âge auront mes enfants lorsqu'ils comprendront que le fait que leur père ait eu un bébé avec leur nounou était tout à fait inapproprié", a-t-elle ajouté.