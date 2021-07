Nina prétend être malade pour soutenir l'Angleterre lors de la demi-finale de l'Euro: filmée dans le stade, son patron décide de la virer

Nina Farooqi a assisté à la demi-finale de l'Angleterre après avoir dit à son employeur qu'elle était malade... Malheureusement pour elle, sa présence dans le stade n'est pas passée inaperçue.

Nina Farooqi ne comptait pas assister à la demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark, jusqu'au moment où l'une de ses amies lui a offert un ticket à la dernière minute. Ne pensant pas pouvoir prendre congé, elle a décidé d'appeler son employeur pour dire qu'elle était malade, avant de prendre rapidement un train pour Wembley. Mais le mensonge de la digital content producer a été dénoncé... par les caméras de télévision. Elle a en effet été filmée en train de célébrer l'égalisation de l'équipe anglaise.

Malheureusement, son patron l'a vue... et a décidé de mettre fin à son contrat. "Il m'a dit qu'il m'avait vue au match et j'ai été honnête sur la raison pour laquelle j'ai fait ça, a confié Nina au Daily Telegraph. Mais il n'a montré aucune empathie et a dit que c'était fini. C'est la conséquence de ce que j'ai fait. Il y a un peu de regret, personne ne veut être viré, mais j'aurais détesté manquer ça. Je le referais à nouveau."

Elle a également expliqué qu'elle ne s'attendait pas à être repérée parmi une foule de 60.000 spectateurs. Mais lorsqu'elle a consulté son téléphone, elle s'est rendu compte que son "visage était sur chaque écran de télévision à travers le monde".