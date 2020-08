Nostalgique de sa vie de famille avec Johnny, Nathalie Baye partage de tendres souvenirs: "Père et fille" (photos)

Le compte Instagram de Nathalie Baye est assez original pour une actrice, puisqu'elle y partage essentiellement des vidéos d'animaux qu'elle trouve rigolotes! Mais entre ces images dénichées sur le web qui donnent le sourire, l'actrice de 72 ans publie de temps en temps des souvenirs ou des instants forts de sa vie en photo.

Une période heureuse avec Johnny

Le coeur toujours serré en repensant Johnny Hallyday, avec qui elle a vécu une histoire d'amour fort, de laquelle est née Laura Smet.

Ce jeudi, elle a donc partagé deux clichés d'un instant entre père et fille. Alors que Laura n'est qu'un bébé, on voit Johnny la serrer et jouer avec elle.

Pour consoler l'actrice, ses fans lui rappellent qu'elle sera bientôt l'heureuse grand-mère du premier enfant de Laura Smet: "D'ici peu, vous aussi vous aurez le bonheur de tenir dans vos bras un petit bébé aussi souriant.. Un grand bonheur vous attend". La fille de Johnny attend son premier enfant pour la fin de l'été!