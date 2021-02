Où est passé le corps de cette biche? Personne n’arrive à résoudre ce mystère

Les cerfs et les biches se promènent régulièrement le jardin de Jenny McMillan à Huntington, dans l'Indiana. Ils sont particulièrement faciles à repérer en hiver lorsqu'ils s'y rassemblent pour creuser dans la neige à la recherche de nourriture.



Récemment, Jenny dit avoir aperçu un animal qui semblait disparaître derrière un arbre. Seule la tête de la biche était visible, et le reste de son corps restait caché derrière l'étroit tronc d'arbre, dit-elle. Jenny a saisi son téléphone et a pris une photo, qu’elle assure être sans trucage.



"Je n'ai aucune idée de la façon dont on peut faire disparaître un corps sur une photo", a déclaré Jenny au site Dodo. "Je suis une vieille dame. Elle a juste été prise au bon moment."



Elle a partagé le cliché sur Facebook sans s’attendre à de telles réactions. De nombreux internautes se sont amusés à imaginer où se trouvait le reste du corps de la biche au moment où la photo a été prise. Certains ont dit que la biche se tenait sur ses pattes de devant, d'autres ont supposé que le corps était juste très court. Les plus sceptiques pensent qu’il s’agit tout simplement d’un montage de Jenny. Le mystère reste entier.

