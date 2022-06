Oui, il y aura bien une suite au film événement "Joker" avec Joaquin Phoenix

Il a fait un carton mondial lors de sa sortie en en 2019. Joaquin Phoenix bluffait le monde du cinéma et les fans de Batman dans son interprétation folle et intense d’un des méchants les plus connus de l’histoire. Le film "Joker" réalisé par Todd Phillips a marqué les esprits par ses performances et son obscurité et ce n’est visiblement pas fini.

Le réalisateur américain a publié ce mardi 7 juin la couverture du scénario de la suite du film évènement. Une simple photo où l’on voit écrit sur le scénario "JOKER Folie à deux, écrit par Scott Silver et Todd Philipps", suivi par un cliché de l’acteur Joaquin Phoenix en train de lire le script. Aucune information supplémentaire dévoilée sur cette publication. Le suspens commence déjà.