OUPS! Il sort de sa voiture pour ouvrir le portail et oublie d’enclencher le frein à main du véhicule (vidéo)

Un homme descend de sa voiture pour ouvrir le portail mais il oublie d’enclencher le frein à main de son véhicule. Il se rend rapidement compte de son erreur quand la voiture commence à avancer toute seule, jusqu’à ce que l’homme se retrouve coincé entre deux véhicules.

Cet homme n’oubliera certainement plus jamais de mettre le frein à main lorsqu’il quitte son véhicule. Il en a fait les frais en voulant ouvrir le portail. Il s’est rapidement rendu compte de son oubli quand il a senti le pare-chocs avant de sa voiture venir cogner ses jambes.

Il a essayé de rattraper la situation en voulant ralentir et stopper la voiture mais rien n’y fait, le poids était plus important. La voiture a continué à avancer jusqu’à ce que l’homme se retrouve bloqué entre sa voiture et une autre, en stationnement.



Oubli de frein à main vs Portail - Humour