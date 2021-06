PANIQUE à bord: un apprenti pilote forcé d’atterrir sur l'autoroute (vidéo)

Brian Carson, élève-pilote, a posé son avion sur l'autoroute 101 dans la région de Westlake Village, dans le comté de Los Angeles aux Etats-Unis lundi soir, relate CBS Los Angeles. Le jeune homme a partagé une vidéo du cockpit juste avant que lui et son instructeur, Trevor Peterson, ne soient contraints d'atterrir sur l'autoroute très fréquentée lorsque le moteur de l'avion a perdu de la puissance.



"Nous étions juste au-dessus de l'autoroute, et les voitures passaient devant nous, et j'avais peur de blesser quelqu'un", a raconté Carson. Plus tard, une vidéo a montré la vue de l'autoroute, avec les voitures qui se rapprochaient, depuis l'arrière de l'hélice dans le cockpit.



L'avion a atterri en toute sécurité sur les voies de l'autoroute 101 en direction de l'est, près de Lindero Canyon. La circulation a été brièvement interrompue pour permettre aux équipes de pompiers d'intervenir. Quelques panneaux de signalisation ont dû être coupés pour permettre à l'avion de quitter l'autoroute. Heureusement, personne n'a été blessé.



Mais il en faut plus pour décourager Brian Carson. L’apprenti compte bien continuer ses cours de pilotage.