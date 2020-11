PANIQUE à bord: une énorme araignée surgit pendant qu'elle conduit, elle abandonne sa voiture en plein trafic (vidéo)

Des images publiées sur Tiktok montrent le moment où une Australienne découvre une énorme araignée dans sa voiture alors qu'elle est en plein trafic. Elle abandonne sa voiture au milieu de la circulation à Sydney mardi.



La vidéo débute lorsque l'araignée non-venimeuse se met à ramper au-dessus de la fenêtre à côté du siège de la conductrice. La jeune femme filme la créature à huit pattes. "Je panique en ce moment, regardez cette araignée. J'ai dû littéralement sauter de ma voiture", dit-elle dans la vidéo.



Incapable de contenir sa peur, la femme, hors de son véhicule, pousse des cris de panique alors que l'araignée se dirige vers elle. "Je suis coincée au milieu de la route et, beurk", hurle-t-elle en panique, en retournant la caméra pour montrer une route principale très fréquentée de la ville.



"Je vais mettre le feu à ma voiture et je vais brûler cette voiture et rentrer à la maison à pied parce que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas faire face", lance-t-elle.



L'araignée a rampé par la fenêtre jusqu'à l'extérieur de la voiture, sur le toit, puis elle a sauté sur la route et a traversé la route rapidement. La conductrice, calmée, a repris sa place au volant et est rentrée chez elle en toute sécurité, sans brûler le véhicule.



"Je n'ai pas eu à brûler ma voiture, même si j'étais plus que prête à mettre le feu à cette voiture s'il le fallait", assure-t-elle. Cette dernière a ajouté que l'araignée était probablement à la recherche d'une nouvelle maison, et a exhorté les habitants de Sydney à "être prudents".

La vidéo a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont expliqué à la conductrice que cette araignée n'était pas dangereuse.