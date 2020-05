Pendant le confinement, ce père et sa fille ont donné le sourire à leurs voisins: à leur tour d'être surpris (vidéo)

A Puertollano en Espagne, un père et sa fille ont apporté beaucoup de joie à leurs voisins durant la période de confinement. Le duo sortait régulièrement déposer les poubelles de la famille dans les bennes à ordures du quartier. Mais pour rendre ce moment beaucoup plus amusant, le père et sa fille se déguisaient pour donner le sourire à tout le monde. Les habitants découvraient jour après jour des tenues différentes.



Chaque passage filmé par la mère de la famille était partagé sur Instagram.



La semaine dernière, c'était à leur tour d'être surpris... Deux ambulances les attendaient, sirènes hurlantes, pour les remercier. Ces derniers avaient vu les aventures du père et sa fille sur les réseaux sociaux et avaient enquêté jusqu'à ce qu'ils les retrouvent.