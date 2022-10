Pénurie de carburant: de nombreuses bagarres éclatent dans des stations-service quand les automobilistes et motards perdent patience (vidéos)

Du nord au sud de la France, les automobilistes font la chasse aux stations ouvertes, et quand ils en trouvent, doivent faire longuement la queue pour un plein. Le désarroi des automobilistes est palpable dans de nombreuses stations-service, souvent privées de tout ou une partie de leurs carburants en raison d'une grève chez TotalEnergies pour les salaires qui dure depuis plus de deux semaines et bloque plusieurs raffineries.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont partagé des moments où l'attente devient insupportable et la moindre étincelle entre personnes fait dégénérer la situation.