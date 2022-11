Poignant: un petit chimpanzé rencontre pour la première fois sa famille dans la forêt (vidéo)

Le Liberia Chimpanzee Rescue & Protection (LCRP) est le premier et le seul sanctuaire et centre de conservation des chimpanzés au Liberia. Dans une poignante vidéo, le LCRP a montré les adorables images du petit Beckley, un jeune chimpanzé qui relâché dans la forêt de Little Bassa et qui rencontre pour la toute première fois sa famille. On y voit Beckley serrer dans ses bras les membres de sa famille... Attention, larme à l'oeil garantie!

Le LCRP sauve les chimpanzés victimes du commerce illégal de viande de brousse et d’animaux de compagnie. "Les chimpanzés ne sont pas et ne devraient pas être des animaux de compagnie ou être forcés de vivre avec des humains. Les orphelins chimpanzés du sanctuaire du LCRP en Afrique de l’Ouest sont victimes de la viande de brousse et du commerce illégal d’animaux de compagnie. Leurs mères ont été tragiquement tuées par des braconniers et nécessitent des soins 24 heures sur 24. Grâce aux soignants et au personnel dévoués, les orphelins sont réhabilités afin qu’ils puissent s’épanouir avec les autres dans un environnement naturel et sûr lorsqu’ils seront plus âgés", explique LCRP sur son compte Instagram.