Pour convaincre sa fille de 4 ans de manger ses fruits et ses légumes, ce père regorge d'imagination (photos)

Les légumes n’ont jamais semblé aussi savoureux grâce aux efforts d’un père pour amener sa fille à manger ses légumes. Michael Weeks, 37 ans, de Salisbury, en Angleterre est un père célibataire. Il ne manque pas d'imagination pour convaincre Sylvia, sa fille âgée de 4 ans, de savourer de nouvelles saveurs grâce à ses créations culinaires. Michael a réussi à créer le fameux personnage du film de la Reine des Neiges, Olaf à partir de purée de pommes de terre et le sympathique cochon Peppa Pig à partir de quelques biscuits et de poivrons. Un régal pour les yeux et le ventre...