Voici le nouveau nom du Quidditch

Sport né des pages de la saga Harry Potter, le quidditch vient de changer de nom pour s'affranchir de l'auteur des romans à succès, J.K Rowling. Dites adieu au Quidditch et bonjour au Quadball. "Quadball n’est pas qu’un nouveau nom, c’est le symbole pour le futur du sport sans limites", a annoncé ce 19 juillet la Major League Quadball, anciennement Major League Quidditch. Le nouveau nom du sport fait référence à deux choses. D'une part, au nombre de balles sur le terrain pendant les matchs et d'autre part, au nombre de positions des joueurs.

Le Quidball, un vrai sport ?

Bien sûr. "Le sport préféré des sorciers" compte 600 équipes dans 40 pays dans le monde. Comment on y joue ? Comme dans l'œuvre originale, les participants enfourchent un balais et s'affrontent à 7 joueurs. Toutefois, même si cela coule de source, les participants gardent bien les pieds sur terre.

Nouveau nom pour une nouvelle image

Suite à des déclarations de l’autrice J.K Rowling sur la transidentité, le monde du Quidball s'est indigné. En effet, plusieurs équipes mais aussi associations ont annoncé vouloir se désolidariser de la licence. En 2020, dans un tweet, elle s'était indignée que l'on puisse écrire, “les personnes qui ont leurs règles” dans le titre d’un article plutôt que “les femmes”. Selon une étude menée en Grande-Breatagne, 11% des personnes pratiquant le quadball s’identifient comme transsexuelle. Un quart des joueurs et des joueuses se définissent bisexuelles, et 10% comme gay ou lesbienne. Plus de 10% des répondants se déclaraient non-binaires.

Le Quadball a pour philosophie d'accueillir toutes celles et ceux qui le désirent.