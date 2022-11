Près de Chicago, une réplique parfaite du décor de Stranger Things impressionne la foule

La série Stranger Things s’est imposée ces dernières années comme une série absolument culte pour plusieurs générations. Intrigue incroyablement ficelée, personnages attachants, nombreux clins d’œil aux références de films des années 1980, le tout dans une ambiance au plus étrange et une BO indémodable… Oui, Stranger Things plaît à tous et c’est probablement pour cela que la compagnie Horrorpop a réalisé une réplique parfaite du décor de la saison 4 de la série en banlieue de Chicago.

Spécialisée dans le domaine, Horrorpop a dévoilé son incroyable réalisation et ses coulisses sur les réseaux sociaux et a attiré des centaines de personnes devant la maison décorée. À l’Américaine !