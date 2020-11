Promener un chien pour 30.000 euros par an: l'offre d'emploi insolite d'un cabinet d'avocats

Un cabinet d'avocat britannique propose une offre d'emploi qui sort de l'ordinaire. Il s'agit d'assumer la responsabilité de "dog-walker", soit promeneur de chiens. Un an d'expérience dans une fonction semblable est requis.

Le travail en cabinet d'avocat forcément synonyme de piles de dossiers juridiques ? L'annonce du cabinet Joseph Hage Aaronson, basé dans le centre de Londres, bat en brèche ce cliché. L'offre d'emploi concerne un poste d'"assistant personnel et promeneur de chien". Mais attention, les candidats doivent répondre à certains critères.

Si les candidats doivent bien entendu apprécier la compagnie d'animaux domestiques, ils doivent aussi disposer d'une expérience d'un an en tant que promeneur de chiens. Le poste comporte avant tout des tâches à l'extérieur, diverses missions dans la capitale britannique, parfois en compagnie d'un petit chien.



Les candidats doivent montrer une attitude positive et dynamique, et une "capacité à travailler dans un environnement en constante évolution", précise l'offre. Les horaires ? De 9 à 18h, du lundi au vendredi. "Mais le candidat devra preuve de flexibilité à l'occasion", peut-on lire également. En contrepartie, le cabinet offre un "salaire compétitif" de plus de 30.000 euros par an.