Qu'est devenu Ralph Maccio, le garçon du film Karate Kid? (photo)

Vous n'allez peut-être pas le croire mais quand il a interpreté le rôle de Daniel Larusso dans le film "The Karate Kid" en 1984, l'acteur américain, Ralph Macchio avait déjà 22 ans (mais en paraissait facilement cinq de moins). Cette apparence très juvénile, il l'a conservé au fil des années, comme en attestent les dernières photos de lui. Difficile à croire en effet qu'il fêtera ses 59 ans cette année.





Dans le magazine People qui consacre un article à la star des années 80, l'acteur plaisante en disant que ses parents sont à blâmer pour son apparence étrangement jeune. "Un mode de vie sain ne fait pas de mal. Mais je pense que j'ai juste eu de la chance dans le département des gènes", confie-t-il.

Le natif de Huntington, à New York, a toujours paru plus jeune que son âge. En 1992, quand il est apparu comme étudiant dans la comédie de 1992 "My Cousin Vinny", il était déjà marié et avait un enfant.

Ralph Macchio est marié depuis 33 ans à sa petite amie du lycée, l'infirmière praticienne Phyllis, âgée de 60 ans, avec qui il partage deux enfants. Il joue actuellement dans la série Netflix "Cobra Kai", qui continue de suivre la vie de son personnage et ennemi juré Johnny Lawrence (William Zabka).

L'émission en est à sa troisième saison aux Etats-Unis. Un succès que l'acteur apprécie et qui le fait beaucoup rire. "Les enfants regardent la série et disent à leurs parents: "Hé, tu devrais regarder ça. C’est vraiment cool", raconte l'acteur.

Et de poursuivre: "Et les parents répondent à leurs enfants: "De quoi parles-tu? C'était le film lors de notre premier rendez-vous amoureux!"

Comme quoi, l'Histoire se répète...