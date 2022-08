Quaden, le petit garçon harcelé qui avait ému le monde entier, jouera dans le prochain Mad Max

Quaden Bayles est un petit garçon australien atteint de nanisme. Il est devenu célèbre il y a deux ans grâce à sa mère qui a posté sur les réseaux sociaux en février 2020 une vidéo bouleversante. Le garçon est filmé dans la voiture après avoir passé une journée à l'école. Il sanglote et confie à sa mère vouloir se suicider avec un couteau après avoir été victime d'intimidation à l'école.

Plusieurs célébrités, touchées par cette vidéo d'une grande tristesse avait envoyé des encouragements à la famille.

Le réalisateur George Miller a choisi le petit garçon de 11 ans pour interpréter un petit rôle dans son prochain film Furiosa, une préquelle de son film d'action post-apocalyptique de 2015, Fury Road.

On savait déjà que le garçon du Queensland apparaîtrait comme figurant dans le prochain film de Miller, "Three Thousand Years of Longing", avec Idris Ilba et Tilda Swinton.

Mais Miller a également choisi Quaden dans Furiosa, dont la sortie est prévue en 2024 et mettant en vedette Anya Taylor-Joy dans le rôle du long métrage.

Furiosa, le cinquième film de la série Max Max qui a commencé avec Mel Gibson jouant le personnage principal en 1979, intégrera également dans son casting Chris Hemsworth et Tom Burke.