Quand des dizaines de touristes à travers le monde se partagent des photos du même chien photographié à Bruges

Le confinement est pour beaucoup l'occasion de regarder ses photos de vacances. Récemment, une utilisatrice de Twitter nommé Amy a repéré sur ses photos prises lors d'un voyage en Belgique "le chien le plus célèbre de Bruges". Après avoir posté sa photo sur Twitter, des dizaines de personnes à travers le monde ont fait la même chose et ont retrouvé dans leurs albums, Fidèle, un Labrador Retriever, qui à lui seul était une attraction bien connue de la ville de Bruges. En effet, au fil des ans, ce chiot qui a accueilli les passants à la fenêtre du Bed and Breakfast Côté Canal est devenu une célébrité. Les gens le trouvant trop craquant, le chien faisant sa sieste à la fenêtre de l'établissement la tête posée sur un oreiller, les pattes en l'air.

Malheureusement, le chien le plus photogénique de Bruges n'a plus été photographié après l'année 2016. C'est l'année au cours de laquelle il est décédé. Pour se souvenir du chien, les gens ont partagé les photos qu'ils ont prises de lui au fil des ans.