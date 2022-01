Quatre mois après sa disparition, un chien retrouvé par MIRACLE sous la neige (photos)

C'est ce qu'on appelle une "happy end". Russ est un adorable pitbull terrier disparu en août 2021 lors d'un incendie qui a ravagé la Californie, le "Caldor Fire". À l'époque des faits, son maître avait signalé sa disparition mais le chien n'avait pas été retrouvé... Jusqu'au dimanche 16 décembre.

Ce jour-là, le président de l'association de protection animale TLC 4 Furry Friend & Tahoe PAWS reçoit une notification sur Facebook avec la photo d'un chien enfoui sous 1m50 de neige, immobile mais néanmoins vivant. C'est un sportif de passage à South Lake Tahoe, proche du lieu de disparition, qui envoie l'alerte. Les équipes de l'association se rendent alors sur place, extirpent l'animal de son piège glacé et l'emmènent chez le vétérinaire. C'est là qu'ils identifient Russ. "Quand on a contacté le propriétaire, celui-ci était aux anges, ravi d'apprendre que son chien était vivant", rapporte l'association sur une publication Facebook. Non peu fière, l'association indique que les circonstances de la disparition laissaient pourtant "supposer que Russ avait été perdu pour de bon".