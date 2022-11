Que devient Magalie Madison qui interprétait Annette dans la série Premiers Baisers?

Elle était reconnaissable grâce à ses longues tresses et ses grosses lunettes. Annette jouait la meilleure amie de Justine Girard, interprétée par Camille Raymond. Avec sa voix fluette et son gros béguin pour le père de sa copine, elle a conquis les coeurs des Français, début des années 90. Mais après quelques apparitions dans les séries "Hélène et les Garçons" et les "Mystères de l'Amour", ainsi que des collaborations dans des longs-métrages, Magalie Madison ne souhaite plus être actrice. Elle a complètement changé de vie en 2019.

Comme le révèle son compte Instagram, elle est devenue praticienne en ressources sensorielles. Elle enseigne la sylvothérapie: c'est une médecine ancestrale et non conventionnelle qui repose sur l'idée qu'être dans une forêt ou à proximité d'arbres aurait un effet bénéfique sur le bien-être et la santé.