Quelle est la chanson préférée des psychopathes ? L’Université de New York a peut-être la réponse

Des chansons qui entrainent, qui énervent, qui envoûtent, qui apaisent… La musique adoucit les mœurs mais pas celle de tous. L’Université de New York a mené une enquête sur 200 personnes préalablement sélectionnées en fonction de leur profil bien particulier : tous étaient des psychopathes potentiels, caractérisés par un manque d’empathie et des pulsions physiques ou psychologiques.

Le sondage a donc permis d’arriver à la conclusion que le rap était plus apprécié par ces potentiels psychopathes… Les morceaux Lose Yourself d’Eminem ainsi que No Diggity de Blackstreet, Dr Dree et Queen Pen. Le jazz est, quant à lui, pas franchement apprécié des participants.

Attention: ces informations sont à prendre avec vigilance. Il s'agit d'une étude menée sur un tout petit échantillon de personnes.