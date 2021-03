Reconnaissez-vous cette star sans maquillage?

Elle a partagé un message sur les réseaux sociaux prônant la beauté intérieure, avec une photo sans maquillage et une photo d'elle maquillée. En légende de ce cliché particulier, elle a écrit: " Je suis toujours la même personne avec les mêmes sentiments et les mêmes épreuves que je traverse."

Mais la reconnaissez-vous?

Il s'agit de Lindsey Vonn, l'ex championne de ski américaine très glamour. La jeune femme qui est considérée comme la meilleure skieuse de tous les temps s'est également épanchée sur son poids. "Je me suis retrouvée sur le tapis rouge avec des personnes qui étaient beaucoup plus maigres que mois et j'avais besoin de cette masse supplémentaire pour être au top au ski. J'ai pourtant voulu perdre du poids parce que j'étais très soucieuse d emon image, ce qui m'a coûté de nombreux titres sur les pistes..."

Lindsey Vonn est désormais retraitée.