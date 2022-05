Rob, abandonné par ses parents à son plus jeune âge, filme des vidéos pour donner des conseils aux enfants dans la même situation que lui

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Rob n'a pas vécu une jeunesse facile. Retiré de la garde de sa mère dès son plus jeune âge parce qu'elle était alcoolique et abandonné par son père à l'âge de 14 ans - qui a décrété un jour qu'il avait fini d'élever ses 8 enfants- Rob est parti vivre avec l'un de ses frères qui vivait dans une caravane avec sa jeune épouse. Son adolescence, il en garde un mauvais souvenir. Une période remplie de colère et de confusion.

Mais l'Américain s'est vite rendu compte qu'il n'était pas seul et qu'il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de figure paternelle pour les aider et les guider et beaucoup n'avaient tout simplement pas de figure parentale. Rob a fait sa vie et est maintenant marié à Annelli. Il est lui-même père de deux enfants : un fils prénommé Kyle 26 ans, et une fille Kristine Ponten, 29 ans. Ayant été très impliqué dans l'éducation de ses enfants, il s'est senti un peu perdu quand ceux-ci sont eux-mêmes devenus des adultes.

C'est à ce moment-là que Rob s'est dit qu'il pouvait peut-être apporter de l'aide à des enfants qui, comme lui, n'ont pas pu bénéficier des conseils d'un père ou d'une mère, rapporte le site UpWorthy.

Au début de la pandémie, Rob a lancé une chaîne YouTube intitulée: "Papa, comment je fais ?" Pour fournir des conseils pratiques et des astuces dans plein de domaines différents.

"Je fais de mon mieux pour fournir un contenu utile et pratique à de nombreuses tâches de base que tout le monde devrait savoir faire", décrit-il sur la chaîne. Les vidéos ne se limitent pas à réparer les choses, elles incluent également l'heure du conte, et même des discussions avec papa.

Rob Kenney a lancé la chaîne, mais n'aurait jamais imaginé qu'elle deviendrait aussi populaire. Il compte désormais 3,95 millions d'abonnés. Sa première vidéo était un tutoriel sur comment nouer le nœud de sa cravate.

Selon sa fille Ponten, Rob a rencontré du succès parce que ses vidéos ont été publiées au tout début de la pandémie: "Beaucoup de ceux qui se sentaient isolés en raison de la pandémie se sont sentis réconfortés par ses vidéos et son style de parole". Sa fille pense que la pandémie a joué un rôle clé dans la diffusion de ses vidéos. "Je ne pense pas que cela serait devenu viral dans une autre circonstance", a déclaré Ponten. "C'est définitivement spécifique à la pandémie en ce qui concerne les débuts de celle-ci."