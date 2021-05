Des chiens montrent leur talent en danse lors d'un championnat russe: une centaine de spectateurs impressionnés (vidéo)

Les amoureux des chiens ont célébré le premier week-end de mai pour montrer leur talent en danse. Le championnat russe de danse avec chiens s'est en effet déroulé samedi 1er mai dans le cadre de l'exposition canine Eurasia 2021 et a attiré des centaines de spectateurs et de participants. Les chiens et leurs partenaires humains se sont produits dans deux disciplines: le style libre et la danse synchronisée sur musique. "Je passe un très bon moment, vous savez. Je pense que les gens ont besoin de chiens pour nous apprendre l'amour et la fidélité, et pour être, je ne sais pas comment le dire - humain", dit une participante avec entrain.

Le festival s'est déroulé dans une ambiance joyeuse, et les yeux de nombreux spectateurs ont brillé avec enthousiasme. "Je suis absolument étonné. Nous sommes en fait venus ici pour choisir une race de chien. Nous en avions plusieurs en tête. Mais maintenant, en fait, je ne sais pas où chercher en premier. Un chien est juste une créature incroyable, nous pouvons en apprendre beaucoup - l'amour, la fidélité. Comment ils vous regardent dans les yeux - c'est incroyable", s'étonne un visiteur.