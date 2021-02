S'enduire le visage entier de cire: cette technique d'épilation qui fait le buzz inquiète les médecins (vidéo)

Le dernier "challenge" en vogue sur les réseaux sociaux consiste à s'enduire entièrement le visage de cire chaude, y compris les oreilles et les narines. À l'origine de cette nouvelle tendance, les images d'un barbier en train de pratiquer cette technique dans son salon de coiffure des Pays-Bas.



La vidéo a été vue plus de 60 millions de fois sur TikTok. On l'y voit appliquer sa préparation sur le visage de son client, dont seuls les cils et les sourcils sont protégés par des bandes papier. Une fois durcie, la cire est retirée en un bloc. "Je suis la première personne au monde à avoir pratiquer une épilation complète à la cire", se félicite ce barbier auprès de la BBC.



De nombreux professionnels de la santé mettent en garde quant aux risques de cette pratique : brûlures, voire étouffement, si les voies respiratoires sont obstruées. Pour le Dr. Emma Wedgeworth, dermatologue et porte-parole de la British Skin Foundation, il s'agit d'une "pratique insensée, qui risque de faire plus de mal que de bien".