Samantha, star de TikTok, vient de battre un record surprenant: l'Américaine a la bouche la plus LARGE du monde (vidéo)

Samantha Ramsdell, comédienne américaine et star des réseaux sociaux, vient d'être reconnue par le Guinness Book des Records comme étant la femme qui a la bouche la plus large du monde.

Âgée de 31 ans, Samantha Ramsdell vit dans le Connecticut, aux Etats-Unis. La jeune femme a longtemps souffert de la largeur de sa bouche, mais elle a décidé d'en faire une force aujourd'hui. "Avoir 31 ans et obtenir un record comme celui-ci, à propos de quelque chose qui m'a rendue anxieuse pendant longtemps, que j'ai tenté de minimiser, c'est génial, a confié Samantha dans un documentaire réalisé par le Guinness Book après avoir été reconnue comme la femme ayant la bouche la plus large du monde. Obtenir ce titre auprès du Guinness me permet de montrer à ceux qui m'ont harcelée, ou qui m'ont fait douter, qui m'ont tourmentée, que j'ai une grosse bouche, c'est vrai, mais qu'au moins, c'est la plus grosse du monde."

Ce record a été validé le 15 juillet dernier. Pour le faire, plusieurs membres du jury ont notamment rendu visite au dentiste de Samantha, afin de mesurer la longueur et la largeur de sa bouche. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme et sa bouche sont devenues des stars. Frites, pizzas, burgers... Elle montre notamment qu'elle est capable de tout engloutir.

Un moyen aussi pour elle de faire connaître ses talents de comédienne. "Ma bouche me différencie de millions d'autres comédiens, chanteurs ou créateurs. Je ne pensais pas qu'elle pouvait me rendre si célèbre, c'est incroyable. C'est vraiment très très cool."