Scène INATTENDUE: Julien Lepers filmé en train de se plaindre auprès de Nicolas Sarkozy (vidéo)

Pour rappel, Julien Lepers avait été contraint d'arrêter la présentation de "Questions pour un champion" en janvier 2016 après 27 ans à la tête du jeu phare de France 3, suite à la décision prise par la chaîne de le remplacer par le journaliste Samuel Etienne. Dans la foulée, l'animateur avait décidé de saisir les prud'hommes pour réclamer au producteur de l'émission, FremantleMedia, un total de 3,4 millions d'euros.



Le 24 août, Julien Lepers s'est rendu à la séance de dédicaces du livre "Le Temps des Tempêtes", le nouvel ouvrage de Nicolas Sarkozy. Cet échange surréaliste a été filmé par l'émission Quotidien... "Ca va Julien?", lui a demandé l'ancien président français, en signant le bouquin acheté par l'animateur.



Julien Lepers, visiblement encore très énervé par son éviction, s'est alors plaint de sa situation professionnelle. "Oh oui ça va, ça va. Alors que la télévision... Delphine Ernotte (NDLR: présidente de France Télévisions) remarquable! Il y a trop d’hommes blancs de plus de 50 ans hein. Voilà, je n’en dis pas plus", a lancé l’homme de 71 ans.



L'animateur faisait référence aux déclarations de la présidente de France Télévisions quelques mois après son arrivée. "On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans et ça, il va falloir que ça change" pour qu'il y ait "des femmes, des jeunes, toutes les origines", avait dit Delphine Ernotte.

"Ces hommes ont considéré que je voulais éliminer les hommes blancs de plus de 50 ans, mais je voulais juste de la mixité", a assuré la dirigeante de bientôt 54 ans, engagée de longue date pour l'égalité professionnelle hommes-femmes à La Crois fin juin.



Nicolas Sarkozy n'a pas réagi suite aux propos de l'homme qui animait Question pour un champion durant 27 ans.