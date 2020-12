Scène SURRÉALISTE à Paris: une dizaine de voleurs braquent un magasin de luxe sous les yeux des employés et du gérant (vidéo)

Située sur le très chic boulevard saint-Germain à Paris, une boutique spécialisée dans les doudounes haut de gamme a été la proie de malfaiteurs, en plein après-midi, peu avant 16 heures ce 11 décembre.

Une dizaine de voleurs masqués

Sur les images de surveillance capturées par des caméras à l'intérieur du magasin, on aperçoit un employé tenter de pousser la porte face à l'arrivée d'une dizaine d'individus masqués. Il ne résiste pas longtemps, et la horde de voleurs s'introduit dans le magasin.

Chacun pioche plusieurs doudounes et vestes luxueuses directement dans les rayons de la boutique. La scène est surréaliste. Très calmes, ni le vigile, ni le gérant ni la vendeuse de la boutique n'osent intervenir. Ils observent et attendent que ça passe. Les voleurs, après avoir fait un bref passage à l'arrière du commerce, ressortent au pas de course, comme ils sont entrés. Sauf que cette fois, ils ont un butin de plus de 40.000 euros sous les bras!

