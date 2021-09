Scène SURRÉALISTE: une femme sauvée des inondations à Washington par plusieurs Marines en uniforme (vidéo)

Virginia Waller-Torres était bloquée dans sa voiture à l'extérieur du cimetière national d'Arlington pendant une crue soudaine le 16 septembre à Washington D.C. Un bus rempli de Marines s'est arrêté et six hommes ont pataugé dans l'eau jusqu'aux genoux pour aider la femme. Elle a enregistré le sauvetage et l'a posté sur TikTok.

On peut entendre Waller-Torres dire dans la vidéo alors que les Marines s'approchent de son véhicule. "C'est la chose la plus américaine qui soit."

"S'il y a quelqu'un qui va aider ces gens, ce sera nous", a déclaré le caporal Mitchell Wojtowicz, l'un des Marines, à FOX5 DC. "Nous étions les bons pour ce travail et nous avons sauté sans hésiter".



"Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de prêter main forte et d'aider nos compatriotes américains", a déclaré le caporal Jared Tosner à la chaîne.



Virginia Waller-Torres a déclaré que le sauvetage l'a beaucoup touchée, car son grand-père, qui est enterré à Arlington, était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, et son père a servi dans la marine pendant la guerre du Golfe.



"C'était quelque chose que je ne peux pas expliquer avec des mots", a-t-elle dit, tout en remerciant les Marines. "Je suis tellement reconnaissante."