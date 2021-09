Ses amis ne veulent pas dépenser 2.500 euros pour son mariage en Thaïlande: elle les engueule sur Facebook

Une future épouse fait un scandale parce que ses invités refusent de payer les billets d’avion pour assister à son mariage de luxe, relate Newsweek. La capture d’écran partagée sur Reddit suscite une pluie de critiques. Après avoir constaté que seules 9 personnes sur 150 invités feraient le voyage pour son grand jour en Thaïlande, elle s’est rabattue sur une autre destination : Hawaï, censée être moins cher selon elle, avec un succès encore moindre. 7 personnes ont répondu positivement. Ce qui l’a, semble-t-il, vexée au dernier degré.

"Ça coûte moins cher mais vous êtes moins à vouloir venir ?! C'est ce que vous pensez de xxx [nom de son futur époux, Ndlr] et moi ? Vous ne pouvez pas épargner 1.700 euros pour venir partager notre bonheur ?", s’est-elle offusquée. Et la jeune femme de s’emporter : "Je suis tentée de m'enfuir et de ne laisser aucun d'entre vous faire partie de notre plus beau jour. Ça y est les gars, vous avez 3 jours pour répondre à nos invitations ou nous vous supprimons de Facebook et bonne chance pour suivre notre vie alors."

Sur Reddit, ce coup de gueule a suscité un sévère retour de bâton : "Je suis surpris qu’elle ait des amis", écrit l’un. "Elle a invité 150 personnes. Si elle allait à chacun de leur mariage, ça lui couterait plus de 250.000 euros. Mais bien sûr elle n’irait pas car c’est une égoïste", écrit un autre. "Est-ce qu’elle se rendra compte un jour que poster ceci n’était pas une bonne idée ?", s’interroge un troisième.





Capture d'écran du post Facebook sur Reddit