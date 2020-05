Ses élèves de maternelle lui manquent: elle les crée en poupées (photo)

Les élèves de la classe de maternelle de Madame Ingeborg lui manquent tellement en cette période de crise sanitaire qu’elle a tricoté une poupée pour chaque enfant. Elle a aussi réalisé une version d’elle-même.

Maintenant que les élèves ne viennent plus à l’école maternelle de Haarlem au Pays-Bas en raison de la crise du coronavirus, Madame Ingeborg a eu cette belle idée: représenter chacun de ses élèves par une figurine cousue par elle-même. "J'aime faire de l'artisanat et il me reste maintenant beaucoup de temps pour faire quelque chose d'amusant, dit-elle au journal Hart van Nederland."

Elle a d’abord trouvé un modèle de couture sur Pinterest et a commencé à travailler. Elle a porté une attention particulière à chaque détail: "Où est la raie dans leurs cheveux, ont-ils des boucles, ont-ils souvent un bandeau ou des épingles, explique-t-elle. L’année se déroulait à merveille et l’école a fermé. Tout cela m’a frappé soudainement. Les enfants n’étaient plus à l’école. Et ils me manquent tellement."

Lorsque les enfants sont venus à l’école un par un pour récupérer leurs affaires qu’ils avaient laissées avant le confinement, elle a pu revoir ses élèves et leur donner les poupées. Ils ont immédiatement su qui était qui quand elle les a montrées à la classe. La seule question que les enfants avaient était de savoir où était Miss Ingeborg elle-même. Par conséquent, elle a passé quelques heures de plus à tricoter une petite poupée pour elle aussi.



