Sosie d'Ed Sheeran, Ty Jones vit au quotidien un véritable CALVAIRE

Il ressemble à Ed Sheeran, mais ce n'est pas Ed Sheeran… Ce jeune Britannique ressemble à s'y méprendre à la star internationale de la chanson. S'il en a tiré quelques avantages, il est aujourd'hui bien forcé de reconnaître que cette ressemblance lui amène surtout beaucoup de soucis dans la vie quotidienne.

En effet, il est régulièrement poursuivi par les fans du chanteur de "Bad Habits" qui le prennent pour leur idole. "J'ai tout eu : des fans qui hurlent et se mettent à trembler à un cycliste qui ne pouvait pas détacher ses yeux de moi et son vélo a eu un accident lorsque nos regards se sont croisés. On aurait dit un sketch, quand je suis allé l'aider ils ont dit: 'Mais c'est incroyable, on a rencontré Ed Sheeran'", raconte-t-il au journal britannique The Mirror.

Certains fans sont tellement hystériques qu'il a dû se faire aider pour se débarrasser des plus collants : "J'ai été confronté à des fans hystériques qui m'ont suivi à Hackney, à Londres et à Los Angeles, à tel point que l'équipe avec qui je travaillais a dû élaborer un plan d'urgence pour m'aider à m'échapper."

Alors, face à ces difficultés pour se déplacer en rue, il est forcé de dissimuler son visage en portant des lunettes, un chapeau ou encore de se grimer.

Le quotidien de Ty Jones est bien éloigné des scènes et des hôtels de luxe. Il a travaillé sur un bateau de pêche puis dans un magasin de jardinage et de bricolage. Sur Instagram, il compte près de 7.000 abonnés, dont bon nombre d'entre eux son fans d'Ed Sheeran. Il a déjà croisé son sosie en 2011 et il est prévu qu'ils se parlent via Zoom d'ici la fin septembre.