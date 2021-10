Squid Game: une actrice de la série EXPLOSE les records sur Instagram

La série "Squid Game" a envahi la toile. Et pour cause, elle s'est hissée en tête des classements Netflix seulement quelques jours après sa première diffusion, le 17 septembre. Si la série a explosé tous les records, ce n'est pas la seule: l'une des actrices a elle aussi explosé les records d'abonnés sur Instagram.

"Squid Game" est devenue un véritable phénomène en à peine deux semaines. La série coréenne en neuf épisodes, mêlant une extrême violence et la dénonciation des inégalités économiques, met en scène des centaines de personnages participant à un concours de jeux d'enfants afin de remporter 45,6 millions de won (33 millions d'euros), les perdants étant tués.

De 410.000 followers à 17 millions en quelques jours à peine

Chaque acteur et chaque actrice qui se bat pour sa propre vie est devenu, en quelques jours, une véritable star grâce à l'engouement de la série. Et c'est principalement le cas de Jung Ho-Yeon, qui incarne la pickpocket et le numéro 67. Depuis la première mondiale de "Squid Game", le jeu d'acteur de la jeune femme a laissé de nombreux internautes sous le charme. Elle est même devenue la comédienne coréenne la plus suivie sur Instagram d'après les statistiques du site "HypeAuditor", passant ainsi de 410 000 followers à... presque 17 millions !

La victoire est d'autant plus grande pour l'actrice qu'il s'agit de son tout premier rôle. Et oui, Jung Ho-Yeon est avant tout mannequin : elle a notamment déjà fait la couverture du magazine Vogue Japon et Corée.