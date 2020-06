Super héros: un conducteur de bus s'arrête net pour voler au secours d'une vieille dame violemment agressée (vidéo)

Un chauffeur de bus s'est transformé en véritable Super Héros ce vendredi 5 juin en Hongrie!

Sur un pont situé dans la ville de Miskloc, une vieille dame a bien cru qu'elle ne reverrait jamais son sac, pire, elle aurait pu se faire violemment agressée, puisqu'elle ne semble rien lâcher face à un voleur qui tente de lui arracher son sac à main!

Heureusement, dans son malheur, la vieille dame a la chance que pile à ce moment, un bus traverse le pont sur lequel elle et son agresseur se trouve. Le chauffeur, d'apparence très calme, n'hésite pas une seconde lorsqu'il comprend ce qu'il se passe. Il stoppe son bus, sort et oblige le voleur à lâcher la vieille dame. Celui-ci s'accroche, et ne semble même pas vouloir tout de suite penser à s'enfuir, mais c'est ce qu'il fait en fin de compte. Le chauffeur retourne alors dans son bus, tout comme la vieille dame, encore sous le choc.

Il fallait avoir du cran pour abandonner son bus et voler au secours de cette vieille dame si rapidement! Mais ce chauffeur en a vu d'autres! Ancien militaire, il a entre autres servi en Irak.