Surprise: en pleine mer, un énorme requin débarque sur un bateau de pêcheurs... et reste! (vidéo)

C’est une scène peu ordinaire à laquelle a assisté cette bande de pêcheurs!

Le 5 novembre, alors qu’ils naviguaient au large de Whitianga, en Nouvelle-Zélande, un invité surprise a débarqué: un requin mako!

L’énorme animal de 2 mètres de long a en effet mordu à l’appât des pêcheurs puis a bondi hors de l’eau avant d’atterrir sur le bateau. "What the fuck ??!" entend-on crier sur la vidéo parmi les témoins. Il y a en effet de quoi être étonné puisque ce requin n’a pas l’air bien pressé de partir du pont du bateau. Et pour cause: l’animal est en réalité bloqué sur l’embarcation. Il lui aura fallu plusieurs minutes pour réussir à trouver la force de repartir!